وزيرة المالية: ملتزمون بتنفيذ الإصلاحات المالية لتعزيز الإيرادات غير النفطية

2025-02-05 20:30:02 - المصدر: واع

بغداد- واعأكدت وزيرة المالية طيف سامي، اليوم الاربعاء، التزام الوزارة بتنفيذ الإصلاحات المالية لتعزيز الإيرادات غير النفطية.وذكر بيان للوزارة تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "وزيرة المالية طيف سامي استقبلت في مقر الوزارة، عددًا من أعضاء مجلس النواب، وجرى خلال اللقاء الاستماع الى طلباتهم وطلبات المواطنين، فضلاً عن مناقشة آليات تنفيذ الموازنة العامة، ومتابعة تخصيصات المشاريع الخدمية والتنموية، إلى جانب بحث سبل دعم القطاعات الإنتاجية وتوفير الموارد اللازمة لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين".وأكدت الوزيرة - بحسب البيان- التزام الوزارة بـ"تنفيذ الإصلاحات المالية التي من شأنها تعزيز الإيرادات غير النفطية، وتحقيق الاستدامة المالية وفقاً للبرامج الحكومية المعتمدة".وتابع البيان، أن "النواب من جانبهم، أشادوا بجهود الوزارة في إدارة الملف المالي، والتأكيد على أهمية تعزيز التعاون المشترك لضمان تحقيق الأهداف الاقتصادية".واختتم البيان، أن "الوفد البرلماني ضم كل من (منال المسلماوي،رفيق الصالحي ، لقمان الرشيدي مضر الكروي،حسن المسعودي،فاطمة الحاوي ،علا الناشي ،سارة الدليمي ، منى الجبوري، فيصل النائلي، وفاء الشمري، سهيله السلطاني، مصطفى الكرعاوي، امل الناصري، أسامة البدري، احمد رشيد سلماني، باسم نغيمش الغرباوي، محاسن الدليمي ، حسن الأسدي)".