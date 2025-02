كتلة نينوى الموحدة تعلن استجواب رئيس مجلس المحافظة وتلوح بالإقالة

2025-02-05 20:35:07 - المصدر: جريدة المدى

نينوى/ المدى أعلنت كتلة نينوى الموحدة، اليوم الأربعاء، استجواب رئيس مجلس المحافظة أحمد الحاصود بعد تسجيل مخالفات قانونية. وذكرت القائمة في مؤتمر صحفي عقدته في مبنى المجلس، إن" كتلة نينوى الموحدة ستوجه لائحة تساؤلات لرئيس مجلس محافظة نينوى أحمد الحاصود بعد تسجيل مخالفات قانونية". وأضافت، أن"الخطوة الأولى ستكون استجواب رئيس المجلس وفي حال عدم الاقتناع […]

