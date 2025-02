تحديات كبيرة تسبق الانتخابات.. الإطار يكشف عن خريطة التحالفات المقبلة

2025-02-05 20:35:07 - المصدر: جريدة المدى

خاص/ المدىرأى القيادي في الإطار التنسيقي عائد الهلالي، اليوم الأربعاء، أن الانتخابات البرلمانية المقبلة في العراق ستشهد تحديات كبيرة في ظل التوترات والخلافات السياسية الحالية بين القوى المختلفة.وقال الهلالي في حديث لـ(المدى)، إن "كتل الإطار التنسيقي، قد تشهد توترات داخلية في ظل الخلافات على مرشحي الرئاسة والوزارات"، مبينا أن "بعض الكتل قد تسعى إلى تشكيل […]

