2025-02-05 20:35:07 - المصدر: جريدة المدى

رياضة/ المدى أعلن نادي الوكرة القطري، اليوم الأربعاء، رسميا، تعاقده مع مهاجم المنتخب الوطني العراقي أيمن حسين. وانتقل حسين الى الوكرة حتى نهاية الموسم الحالي للدوري القطري على سبيل الإعارة من نادي الخور الذي انضم له في 16 ايار 2024. ويمتلك المهاجم الدولي العراقي أيمن حسين عقدًا مع نادي الخور القطري، ينتهي خلال فترة الانتقالات […]

The post أيمن حسين ينضم الى الوكرة القطري appeared first on جريدة المدى.