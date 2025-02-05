2025-02-05 20:55:09 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أعلنت وزارة الكهرباء العراقية، وشركة جنرالإلكتريك (ڤيرنوڤا)، يوم الأربعاء، عن إنجاز تحديثات واسعة في عدد من محطات توليدالكهرباء الرئيسية، مما يعزز أداء وكفاءة وحدات التوليد القائمة استعداداً لموسمالصيف.

وتأتي هذه المشاريع ضمن جهود الوزارة لتحديث البنيةالتحتية الكهربائية وزيادة استقرار الشبكة لمواجهة الطلب المتزايد على الطاقة، بمايواكب استراتيجية العراق لتأمين المزيد من الكهرباء والتحول إلى طاقة أكثر استدامةوتقليل كثافة الانبعاثات الكربونية.

وبحسب بيان ورد لوكالة شفق نيوز، تشمل إحدى المشروعاتتحديث 46 توربين غازي في 12 محطة كهرباء، ما يسهم في إضافة ما يزيد عن 500 ميغاواطإلى الشبكة الوطنية بحلول صيف 2025.

ووفق البيان، من المتوقع أن تعزز هذه التحديثات المرونةالتشغيلية وترفع كفاءة التوليد بشكل ملموس. وشملت المحطات التي خضعت للتحديث كل مننينوى، الديوانية، الحلة، كربلاء، شط البصرة، النجيبية، السماوة، ذي قار، الخيرات،والحيدرية، حيث تم تحويل تشغيلها من الوقود الثقيل إلى الغاز الطبيعي، ما أسهمبإضافة 260 ميغاواط من القدرة التوليدية بالفعل، ومن المنتظر أن تسهم الصياناتوالتحديثات في المحطات الأخرى بإضافة قدرة توليدية تصل إلى 250 ميغاواط إضافية بعداستكمال التحديثات قبل صيف 2025.

وفي مشروع آخر، أكدت الوزارة، إنجاز تحديث "مسارالغاز الحار المتقدم" (AGP) على توربينات الغازمن فئةE 9 في محطات القدس وذي قار والقيارةوتحديث MXLII في محطةالمنصورية على توربينات الغاز فئة 13E2، ومنالمتوقع أن يحقق هذا التحديث زيادة في القدرة التوليدية بنسبة تصل إلى 6% لكلمحطة، ما يتيح إنتاج المزيد من الطاقة باستخدام كميات الوقود نفسها.

ولفتت وزارة الكهرباء العراقية، أن جنرال إلكتريك (ڤيرنوڤا)،أكملت مشاريع صيانة شاملة متنوعة لضمان جاهزية حوالي 3.7 غيغاواط في محطات رئيسيةمثل القيارة، الديوانية، الحيدرية، وبغداد الجنوبية، تأتي هذه المشاريع ضمناتفاقيات خدمات وتحديث مدتها 5 سنوات تم الإعلان عنها مسبقاً، وتهدف ضمان جاهزيةواستقرار الشبكة الوطنية على المدى البعيد.

في هذا الصدد، قال وزير الكهرباء العراقي، زياد علي فاضل،إن "هذه المشاريع المتنوعة والشاملة تمثل خطوة محورية نحو تعزيز قدرات قطاعالكهرباء في العراق، خاصة في مواسم الذروة".

وأضاف فاضل، وفق البيان، أن "تحسين كفاءة محطاتالتوليد وزيادة الإنتاج دون زيادة استهلاك الوقود، يعكس التزام الوزارة بتطويرالشبكة الوطنية بالشراكة مع شركات عالمية مثل جنرال إلكتريك ڤيرنوڤا".

من جانبه، عبّر جوزيف أنيس، الرئيس والمدير التنفيذيلشركة جنرال إلكتريك ڤيرنوڤا لمنطقة أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا، عن فخره بدعمقطاع الكهرباء في العراق من خلال شراكة مستمرة مع وزارة الكهرباء.

وأشار أنيس، بحسب بيان الكهرباء العراقية، إلى أن "إنجازهذه المشاريع وفق الجدول الزمني يسهم في تعزيز كفاءة واستدامة وحدات التوليد بمايتماشى مع رؤية الحكومة العراقية في قطاع الطاقة".

في وقت سابق من العام المنصرم، أعلنت جنرال إلكتريك ڤيرنوڤاعن تشغيل ست محطات تحويل كهرباء بقدرة 132 كيلوفولت قبل الموعد المحدد، كان آخرهامحطة تحويل مركز الرصافة بتاريخ 18 نوفمبر 2024، وذلك قبل الموعد المحدد بأكثر منشهرين.

وخلال أبريل/نيسان 2024، وقعت الحكومة العراقية وجنرالإلكتريك ڤيرنوڤا مذكرات تفاهم برعاية رئيس الوزراء محمد شياع السوداني في واشنطنعلى هامش زيارته إلى الولايات المتحدة الأميركية، بحضور نائب رئيس مجلس الوزراءلشؤون الطاقة ووزير النفط حيان عبد الغني، والرئيس التنفيذي للشؤون الحكوميةوالاستدامة في جنرال إلكتريك ڤيرنوڤا، روجر مارتيلا.

وأسهمت جنرال إلكتريك ڤيرنوڤا بشكل كبير في دعم قطاعالكهرباء في العراق على مدى العقد الماضي، حيث أضافت 19 غيغاواط إلى الشبكةالوطنية، وبنت وشغلت 30 محطة تحويل كهرباء، كما ساهمت في مشروع ربط شبكة الكهرباءالعراقية مع المملكة الأردنية الهاشمية.

وإلى جانب ذلك، سهلت جنرال إلكتريك، حصول العراق على تمويلاتتتجاوز ثلاثة مليارات دولار لدعم مشاريع الطاقة، واستمرت في الاستثمار بتدريبالقوى العاملة العراقية وتطوير الكوادر المحلية.