2025-02-05 20:55:09 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أعلنت قيادة شرطة بابل، يوم الأربعاء،الإطاحة بسارق منازل متسلسل، وإنقاذ فتاة من محاولة انتحار في شط الحلة، في حادثينمنفصلين بالمحافظة.

وقالت قيادة الشرطة في بيان ورد لوكالة شفقنيوز، إن "قوة أمنية من شعبة مكافحة إجرام ناحية الحمزة الغربي في قيادة شرطةمحافظة بابل، تمكنت من القبض على سارق منازل ارتكب عدة جرائم سرقة في الناحية".

وأوضحت، أن "المتهم كان يستغل خروج الأهاليمن منازلهم ليلاً لتنفيذ عملياته، وكان يتنقل بدراجة هوائية بين المناطق، مما صعب عمليةتعقبه، لكن بعد جمع المعلومات ومتابعة كاميرات المراقبة وتأكيد هويته، تم نصب كمينمحكم بالتنسيق مع السلطة القضائية أسفر عن القبض عليه، وضُبطت بحوزته حقيبة تحتوي علىالملابس التي كان يستخدمها في عمليات السرقة".

وأشارت قيادة الشرطة، الى أن "المتهم اعترفخلال التحقيق بارتكاب 15 عملية سرقة لمنازل في ناحية الحمزة الغربي".

إلى ذلك، أعلنت شرطة بابل في حادث آخر، أن مفارز قيادةشرطة محافظة بابل تمكنت من إنقاذ فتاة في العقد الثاني من عمرها من محاولة انتحار،حيث حاولت الفتاة رمي نفسها من أعلى مجسر باب الحسين في شط الحلة، إلا أن يقظة عناصرالشرطة حالت دون ذلك".

وأوضحت قيادة الشرطة في بيان ورد لوكالة شفقنيوز، أنه "بحسب المعلومات الأولية، فإن الفتاة كانت تعاني من ضغوطات نفسية، وهوما دفعها إلى محاولة الانتحار، وتم نقل الفتاة إلى مركز الشرطة المعني، حيث تم اتخاذالإجراءات القانونية اللازمة، وتقديم الدعم النفسي والمعنوي لها".