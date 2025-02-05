تأكيد لما ذكرته "بغداد اليوم".. ظريف يغادر طهران إلى العراق في زيارة تستمر 3 أيام

2025-02-05 21:10:04 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - طهران

أفاد التلفزيون الرسمي الإيراني، مساء الأربعاء (5 شباط 2025)، أن محمد جواد ظريف، نائب الرئيس الإيراني للشؤون الاستراتيجية، غادر العاصمة طهران متوجهاً إلى بغداد، تلبيةً لدعوة رسمية من السيد عمار الحكيم، رئيس تيار الحكمة الوطني في العراق، للمشاركة في المؤتمر العلمي والدولي الثالث حول مستقبل أتباع أهل البيت عليهم السلام.

وبحسب التلفزيون الإيراني فإنه "من المقرر أن تستمر زيارة ظريف إلى العراق لمدة ثلاثة أيام، حيث تشمل جدول أعماله لقاءات ومباحثات مع كبار المسؤولين العراقيين، وذلك بالتنسيق مع وزارة الخارجية الإيرانية".

وكشف مصدر بالحكومة الإيرانية في وقت سابق من اليوم، إن نائب الرئيس الإيراني للشؤون الاستراتيجية محمد جواد ظريف، الأربعاء، أنه سيزور العاصمة بغداد بدعوة رسمية من عمار الحكيم.

ويعتزم الحكيم إقامة مؤتمر هذا الاسبوع بعنوان " الآفاق المستقبلية لأتباع أهل البيت عليهم السلام" بحضور شخصيات من داخل العراق وخارجه.

وقال المصدر في تصريح لوكالة "بغداد اليوم"، "أنه سيسافر إلى العراق مساء اليوم للمشاركة في مؤتمر دولي يقيمه السيد عمار الحكيم".

وفي وقت سابق، أكد ظريف للصحفيين عقب اجتماع للحكومة الإيرانية، أن الضغوط القصوى المفروضة على إيران تجربة فاشلة، مشددًا على أن الحل ليس في التفاوض مع الولايات المتحدة، بل في رفع العقوبات وإزالة العراقيل أمام العلاقات الاقتصادية مع الدول الأخرى.

كما أشار ظريف في تصريح الذي ترجمته "بغداد اليوم" إلى أن إيران تمتثل للوائح مكافحة غسل الأموال داخليًا، ويجب التعامل مع قضايا مثل FATF بعيدًا عن العواطف والشعارات.

وحول إمكانية التفاوض مع واشنطن: شدد ظريف على أن إيران لا تسعى لامتلاك سلاح نووي، مشيرًا إلى فتوى المرشد الأعلى بهذا الخصوص، وقال: "نريد فقط أن تزيل أمريكا العقوبات والموانع الاقتصادية، ولا ننتظر منها خيرًا".

واعتبر ظريف أن تركيز بعض البرلمانيين على مسألة التأشيرات مجرد "ترفيه سياسي"، مؤكدًا أن أي ضجة حول موضوع داخلي مثل طلب تأشيرة هو أمر غير منطقي