2025-02-05 21:10:04 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

أفاد مصدر في وزارة العدل العراقية، اليوم الأربعاء (5 شباط 2025)، بتعيين ماجد صدام المحمداوي مديرًا لسجن البصرة المركزي، المعروف أيضًا باسم سجن حمدان، وذلك ضمن حزمة إصلاحات تهدف إلى تحسين إدارة السجون في البلاد.

وجاء هذا التعيين بحسل المصدر الذي تحدث لـ"بغداد اليوم"، بعد أن قاد المحمداوي حراكًا إصلاحيًا داخل السجن على مدار العام الماضي، تمثلت إحدى ثماره في القبض على عصابة كانت تتاجر بالمخدرات من داخل السجن باستخدام هواتف مهربة.

وأشار المصدر إلى أن وزير العدل أصدر قرارًا بتسليم المحمداوي إدارة السجن، مع منحه الصلاحيات الكاملة لضبط الأوضاع داخله. ويواجه سجن البصرة المركزي تحديات كبيرة، أبرزها الاكتظاظ الشديد، حيث تبلغ طاقته الاستيعابية ألف نزيل فقط، بينما يفوق العدد الفعلي للنزلاء خمسة آلاف، معظمهم محكومون بقضايا جنائية مختلفة.

يأتي هذا التعيين في إطار الجهود الحكومية لإصلاح نظام السجون وتحسين ظروف الاحتجاز، بما في ذلك مكافحة الفساد والأنشطة غير القانونية داخل السجون.