رسالة باسم ترامب إلى السوداني: هل أنت قادر على تحرير تسوركوف؟

2025-02-05 21:15:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ وجه مبعوث الرئيس الامريكي لشؤون الرهائن، آدم بولر، يومالأربعاء، رسالة من دونالد ترامب، إلى رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني،حول إمكانية حكومته على تحرير المختطفة الإسرائيلية إيلزابيث تسوركوف، التي يعتقد أنفصيلاً عراقياً خطفها قبل نحو عامين في العاصمة بغداد.

ووجه مبعوث ترامب، بحسب خبر نشره موقع "واي نت" الإسرائيلي،وترجمته وكالة شفق نيوز، تهديدا ضمنيا للسوداني، بشأن تسوركوف، قائلاً: "إماأنك غير قادر، أو أنك شريك في عملية الاختطاف"، مردفاً: "إذا لم تعد (تسوركوف)إلى منزلها، فأنت شريك".

وكانت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، قالت مؤخرا إن السلطاتالاسرائيلية طلبت من دول غربية عدة ممارسة ضغوط على بغداد من أجل العمل علىالإفراج عن تسوركوف التي خطفت في بغداد في العام 2023.

كما تحدثت الصحيفة الإسرائيلية، عن تحرك لتل أبيب عبر محادثات غيرمباشرة مع بغداد، يقوم بها وسطاء، من أجل العمل على تأمين إطلاق سراح تسوركوف التيتحمل الجنسية الروسية ايضا.

وكانت تقارير إعلامية، أفادت يوم الجمعة الماضي، بأن إسرائيل تقترب منإتمام صفقة تبادل للإفراج عن الباحثة الإسرائيلية إليزابيث تسوركوف، المختطفة فيالعراق منذ نحو عامين.

ووفقاً لتقرير نشره الموقع البريطاني"Amwaj"، ترجمته وكالة شفق نيوز،فإن إسرائيل تعتزم إنجاز صفقة تبادل تقضي بالإفراج عن معتقلين من حزب اللهاللبناني، الذين تم احتجازهم منذ اندلاع الحرب، ومن بينهم عماد امهز، القبطانالبحري اللبناني، والذي تم أسره خلال عملية خاصة نفذتها وحدة الكوماندوز البحري"شاييطت 13" قبل نحو ثلاثة أشهر.

وأكد وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، في تصريح لموقع "Axios" الأسبوع الماضي، أنتسوركوف لا تزال على قيد الحياة، مشيراً إلى أن رئيس الوزراء محمد شياع السودانييبذل جهوداً من أجل إطلاق سراحها.

تبلغ تسوركوف من العمر 36 عاماً وتحمل الجنسيتين الإسرائيليةوالروسية، وكانت تقيم في الولايات المتحدة أثناء إكمالها دراساتها العليا في جامعةبرينستون. وتشير التقديرات إلى أنها محتجزة لدى كتائب حزب الله في العراق.

وفي ذلك الوقت، أصدرت رئاسة الوزراء الإسرائيلية بياناً جاء فيه:"نحمّل العراق المسؤولية الكاملة عن سلامتها وصحتها. هي أكاديمية زارت العراقبجواز سفرها الروسي بمبادرة شخصية منها، في إطار بحثها الأكاديمي لنيل درجةالدكتوراه من جامعة برينستون. ويتم التعامل مع القضية من قبل الجهات المختصة فيإسرائيل لضمان أمنها وسلامتها".

من جانبها، أعربت إيرينا، والدة تسوركوف، عن استيائها من تعاملالسلطات مع القضية، قائلةً لقناة "Channel 13"، إنه "لم يتواصل معي أي مسؤول حكومي، ولم يطلعني أحد على أيمستجدات. آخر مرة سمعت منها كانت قبل شهرين عندما كانت في تركيا، وقالت لي إن كلشيء على ما يرام لكنها لم تكن متاحة بسبب ضعف الشبكة. لا أفهم ما الذي حدث، فجأةبدأ الصحفيون بالتواصل معي".