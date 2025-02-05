موافقة مبدئية من العراق للمشاركة في القمة العربية الروسية

2025-02-05 21:15:08 - المصدر: شفق نيوز

شفقنيوز/ وافق رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، مبدئياً، يوم الأربعاء، علىالمشاركة في القمة العربية الروسية التي ستنعقد في موسكو.

وذكرالمكتب الإعلامي للسوداني في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن الأخير استقبل المبعوثالخاص للرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ميخائيلبوغدانوف، حيث جرى بحث العلاقات الثنائية بين العراق وروسيا الاتحادية، وسبلتطويرها في مختلف المجالات.

وشهداللقاء استعراض الأوضاع الإقليمية والدولية، والجهود الساعية إلى تدعيم الاستقرارفي المنطقة، حيث أبدى رئيس مجلس الوزراء موافقته المبدئية على المشاركة في القمةالعربية الروسية التي ستستضيفها جمهورية روسيا الاتحادية قريباً، لأهميتها فيتحقيق المصالح المشتركة.

وأكدالسوداني خلال اللقاء، رغبة الحكومة في تنمية العلاقات بين البلدين، وتوسعة آفاقالتعاون بمختلف المجالات، كما بيّن ضرورة تعزيز التعاون بشأن مشروع طريق التنمية،والمشاريع الروسية بشأن طرق الترانزيت؛ من أجل تحقيق المنفعة المتبادلة وتنميةالمصالح المشتركة.

منجانبه، نقل بوغدانوف للسوداني تحيات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ورغبة حكومةبلاده في تفعيل مذكرات التفاهم الثنائية، استعداداً للاجتماع العاشر للّجنةالعراقية الروسية المشتركة التي ستُعقد قريباً، والتي ستتولى مهام تنفيذالاتفاقيات ومذكرات التفاهم بين البلدين.