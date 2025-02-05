قبل السبت.. طاولة مستديرة للإطار التنسيقي لبحث "تحديات" وحسم ملف الحكيم

2025-02-05 21:15:08 - المصدر: شفق نيوز

شفقنيوز/ كشفت مصادر في الإطار التنسيقي، الجامع للقوى الشيعية، يوم الأربعاء، عن عقداجتماع "مهم" لقيادات الإطار سيُعقد في الساعات المقبلة أو غداً، لبحثالتحديات الحالية والمستقبلية، وكذلك إنهاء مقاطعة زعيم تيار الحكمة عمار الحكيم.

وأبلغتالمصادر وكالة شفق نيوز، أن "اجتماعاً مهماً قد يعقد الليلة أو غداً الخميسلزعماء الإطار يحضره رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، لمناقشة وبحث آلية إنهاءتعليق مشاركة رئيس تيار الحكمة عمار الحكيم لجلسات الإطار وائتلاف إدارة الدولة،إلى جانب مناقشة إعادة تنظيم الإطار التنسيقي لمواجهة التحديات المستقبلية".

وأوضحتالمصادر أن "الاجتماع سيعقد قبيل الاجتماع الطارئ لائتلاف إدارة الدولةالمقرر السبت المقبل".

وبشأناجتماع إدارة الدولة، ذكرت المصادر أنه "سيناقش التفاهمات السياسية إزاء جملةمن الملفات والقضايا المهمة من بينها الوجود الأميركي وجدولة انسحابه من العراق،والتحولات المحورية في المنطقة والتفاهمات الدولية على حكومة أحمد الشرع في سوريا،إلى جانب الملف الدور المحوري الذي من المفترض أن يلعبه العراق فيحلحلة ملفات إقليمية".

وفيوقت سابق اليوم، دعا رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، أعضاء ائتلاف إدارةالدولة إلى عقد اجتماع في القصر الحكومي السبت المقبل الموافق 8 شباط/ فبرايرالجاري.

وأوضحبيان صادر عن مكتب السوداني، أن دعوة الأخير إلى عقد ذلك الاجتماع تهدف"لمناقشة الأوضاع العامة في البلاد، والبحث في عدد من الملفات على المستوىالوطني".

وعقبدعوة السوداني، حثّ رئيس مجلس النواب محمود المشهداني، القوى السياسية على عقد اجتماعطارئ في إطار ائتلاف إدارة الدولة.

وقالالمشهداني، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إنه "من باب المسؤولية الوطنيةوتداعيات المشهد السياسي، ندعو القوى السياسية أولاً، وأعضاء ائتلاف إدارة الدولةكافة، إلى اجتماع موسع وطارئ، لبحث التحديات التي تواجه العراق وصولاً إلى توحيدالرؤية الوطنية وإنهاء الخلافات السياسية التي ظهرت مؤخراً".

وكانائتلاف إدارة الدولة قد دعا إلى عقد اجتماع طارئ السبت المقبل، في القصر الحكوميبالعاصمة بغداد للتداول بمجموعة قضايا "مهمة".

أخبربذلك، مصدر مطلع وكالة شفق نيوز، وبين أن على رأس هذه القضايا التصعيد الاخير ضدالمحكمة الاتحادية بعد إصدارها الأمر الولائي الخاصة بإيقاف تنفيذ القوانينالجدلية الثلاثة.

وعلّقتيار الحكمة بزعامة عمار الحكيم، حضوره في الاجتماعات الأسبوعية لقوى الإطارالتنسيقي الجامع للقوى الشيعية، تعبيراً عن "امتعاضه" من إقصاء ممثليتياره في المناصب الحكومية والحكومات المحلية.

وكشفمصدر في تيار الحكمة لوكالة شفق نيوز، يوم أمس الثلاثاء، أن "عمار الحكيم لميحضر اجتماعات الإطار التنسيقي، كتعبير عن امتعاضه من تعامل قيادات الإطار معممثلي الحكمة في المناصب الحكومية، بعد إقالة محافظ ذي قار والتلويح بإقالة محافظالنجف، واليوم إقالة رئيس هيئة الإعلام والاتصالات".

ولفتالمصدر إلى أن "انشقاق الحكيم من الإطار التنسيقي هو قرار حصري بيد الحكيمشخصياً وبشكل مباشر، وهو أمر غير مستبعد".

يأتيذلك بعد موافقة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، أمس الثلاثاء، على إنهاء تكليفرئيس هيئة الإعلام والاتصالات علي المؤيد، بناءً على طلبه وتكليف محمد عبد اللهعبد الأمير بدلاً عنه.

ومساءأمس أيضاً، صوّت مجلس محافظة ذي قار، بالأغلبية المطلقة على اختيار "نصيفجاسم محمد" قائممقاماً لقضاء الفهود بدلاً من "زكي حسون" من تيارالحكمة بزعامة عمار الحكيم.

وفي14 كانون الثاني/ يناير الماضي، صوّت مجلس محافظة ذي قار بالأغلبية على إقالةالمحافظ مرتضى الإبراهيمي، من تيار الحكمة بزعامة الحكيم.