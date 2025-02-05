2025-02-05 22:00:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

دعا الباحث الأكاديمي محمد علي، اليوم الاربعاء (5 شباط 2025)، رئيس مجلس الوزراء إلى إقالة مدير مطار بغداد الدولي بعد تصريحاته الأخيرة التي اقتصرت على تحسين المرافق الصحية في المطار.

وقال علي في حديث لـ"بغداد اليوم" إن "تركيز مدير المطار على تطوير المرافق الصحية فقط يعد إهمالاً لبقية الخدمات الأساسية الأخرى، مثل المقاعد والقاعات الخاصة بالمسافرين، إضافة إلى خدمة استلام وتسليم الحقائب.

وأشار إلى أن "مطار بغداد الدولي يُعد الواجهة الأولى التي يراها أي زائر أجنبي يدخل العراق، مما يجعل من غير المقبول أن يظهر المطار بمظهر متهالك رغم تحسين المرافق الصحية. وأوضح أن تصريح العبيدي يعد استخفافاً بعقول المواطنين ويكشف عن تقصير واضح في إدارة المطار".

وأضاف الباحث أن "المطار يجب أن يتناسب مع مكانة العراق وسمعته، ومن الضروري أن يعكس صورة مشرفة للعراق أمام العالم. ودعا إلى أن يتولى إدارة المطار شخص كفء ونزيه من أصحاب الاختصاص، بما يساهم في تحسين مستوى الخدمات وتطوير المرافق في المطار".

وشدد على "ضرورة اتخاذ رئيس الوزراء السوداني خطوات فورية لإقالة العبيدي وتكليف شخص آخر قادر على ارتقاء مستوى خدمات المطار بما يتماشى مع تطلعات المواطنين والزوار الأجانب".

ويقع المطار في العاصمة بغداد، ويشكل نقطة الاتصال الرئيسية بين العراق وبقية دول العالم. ومن خلاله، يمر مئات الآلاف من الركاب سنويا، مما يجعله عنصراً أساسياً في تعزيز الصورة العامة للعراق في الخارج.

وفي ضوء هذه القضايا، ظهرت تصريحات لمدير المطار حارث العبيدي الذي ركز في حديثه على تجديد المرافق الصحية داخل المطار، دون التطرق إلى تحسين باقي الخدمات الأخرى الضرورية.

هذه التصريحات أثارت ردود فعل غاضبة من قبل عدد من الأكاديميين والمواطنين، حيث اعتبروا أن هناك إهمالاً لأجزاء أخرى هامة في المطار مما يستدعي إعادة النظر في إدارة المطار.