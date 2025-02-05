إيرادات أوبر تتجاوز التقديرات للربع الرابع.. والسهم ينخفض بسبب توقعات ضعيفة

2025-02-05 22:00:12 - المصدر: الاقتصاد نيوز

أعلنت شركة أوبر Uber الأميركية لخدمات النقل الذكي، الأربعاء، نتائج أعمالها للربع الرابع من العام 2024، والتي تجاوزت توقعات المحللين للإيرادات لكنها قدمت توقعات ضعيفة، وهو ما أدى إلى هبوط السهم مع بداية جلسة التعاملات في وول ستريت. الأرباح لكل سهم خلال الربع الرابع: 3.21 دولار مقابل 50 سنتاً متوقعة من LSEG. الإيرادات خلال الربع: 11.96 مليار دولار مقابل 11.77 مليار دولار متوقعة من LSEG. وانخفض سهم الشركة مع بدايات تعاملات جلسة يوم الأربعاء بنسبة 7. ارتفعت إيرادات Uber بنسبة 20 خلال الربع الرابع مقارنة بإيرادات 9.9 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام 2023. أبلغت الشركة عن صافي دخل بلغ 6.9 مليار دولار، أو 3.21 دولار للسهم خلال الربع الرابع من العام 2024، ارتفاعاً من 1.4 مليار دولار، أو 66 سنتاً للسهم في نفس الفترة من العام 2023. وقالت Uber إن صافي دخلها يشمل فائدة قدرها 6.4 مليار دولار من إصدار تقييم ضريبي، بالإضافة إلى فائدة قبل الضريبة قدرها 556 مليون دولار بفضل المكاسب من إعادة تقييم استثماراتها في الأسهم. وأبلغت الشركة عن 44.2 مليار دولار من الحجوزات الإجمالية خلال الربع الرابع من العام 2024، وهو ما يزيد عن 43.49 مليار دولار التي توقعها المحللون، وفقاً لـ StreetAccount. وذكرت Uber أن الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك للربع الرابع بلغت 1.84 مليار دولار، بزيادة 44 على أساس سنوي وبما يتماشى مع 1.84 مليار دولار التي توقعها المحللون الذين استطلعت آراءهم StreetAccount. بالنسبة للربع الأول من العام 2025، قالت Uber إنها تتوقع حجوزات إجمالية تتراوح بين 42 مليار دولار و43.5 مليار دولار، وهو ما يعد أقل من تقديرات StreetAccount البالغة 43.51 مليار دولار. كما تتوقع الشركة أرباحاً معدلة للربع الأول قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك تتراوح بين 1.79 مليار دولار و1.89 مليار دولار، مقارنة بـ 1.85 مليار دولار يتوقعها المحللون. وقال الرئيس التنفيذي لشركة Uber، دارا خسروشاهي، في بيان: لقد كان أداؤنا مدعوماً بالابتكار السريع والتنفيذ عبر أولويات متعددة، بما في ذلك الفرصة الهائلة التي توفرها المركبات ذاتية القيادة. ندخل العام 2025 بزخم واضح وسنستمر في العمل بلا هوادة وفق استراتيجيتنا طويلة الأجل. أعلنت Uber يوم الأربعاء أنها تستعد للإطلاق العام لرحلات سيارات الأجرة الآلية في أوستن بولاية تكساس الأميركية من خلال شراكتها مع Waymo التابعة لشركة Alphabet. وقالت الشركة إنه اعتباراً من يوم الأربعاء، يمكن للعملاء في المدينة فتح تطبيق أوبر والانضمام إلى قائمة الاهتمامات لزيادة فرصهم في حجز سيارة Waymo عند الإطلاق. تم إكمال 3.1 مليار رحلة على المنصة خلال الربع الرابع من Uber، بزيادة 18 على أساس سنوي. بلغ عدد العملاء النشطين شهرياً على منصة أوبر 171 مليوناً في الربع الرابع، بزيادة 14 على أساس سنوي من 150 مليوناً. وشمل أداء أكبر قطاعات أعمال الشركة تحقيق قطاع التنقل حجوزات إجمالية بقيمة 22.8 مليار دولار خلال الربع الرابع من العام 2024، بزيادة 18 على أساس سنوي، وتحقيق قطاع التوصيل حجوزات إجمالية بقيمة 20.1 مليار دولار، بزيادة 18 على أساس سنوي وأبلغ قطاع التنقل في Uber عن إيرادات بلغت 6.91 مليار دولار، بزيادة 25 عن نفس الفترة من العام 2023، ومقابل توقعات بإيرادات 6.77 مليار دولار بحسب StreetAccount. كما أبلغ قطاع التوصيل في الشركة عن إيرادات بلغت 3.77 مليار دولار، بزيادة 21 عن نفس الربع من العام السابق عليه. وكان المحللون يتوقعون إيرادات للقطاع بقيمة 3.66 مليار دولار، وفقاً لـ StreetAccount. أبلغ قطاع الشحن في الشركة عن إيرادات بلغت 1.28 مليار دولار للربع الرابع وهو نفس مستواها خلال نفس الفترة من العام الماضي. وكان محللو StreetAccount يتوقعون 1.31 مليار دولار. أشار خسرو شاهي عدة مرات إلى الشحن باعتباره قطاعاً صعباً بالنسبة للشركة نظراً لأن المستهلكين ينفقون أكثر على الخدمات مقارنة بشحن البضائع بعد وباء كوفيد 19. ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام