مدرب توتنهام: الصفقات الجديدة جاهزة للمشاركة أمام ليفربول

2025-02-05 22:10:02 - المصدر: واع

متابعة– واعأكد مدرب نادي توتنهام هوتسبير الإنجليزي أنجي بوستيكوغلو أن الوافدين الجديدين ماتيس تيل وكيفن دانسو، جاهزان للمشاركة لأول مرة مع الفريق، لمواجهة ليفربول في إياب الدور قبل النهائي لكأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة غدًا الخميس.وتعاقد توتنهام هذا الأسبوع مع المهاجم تيل (19 عاماً) من بايرن ميونخ الألماني على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم مع إمكانية شراء عقده بصفة نهائية في الصيف المقبل، واستعار أيضاً المدافع النمساوي دانسو (26 عاماً) حتى نهاية الموسم، مع وجود بند لتحويل الصفقة لبيع نهائي.وأعطت جاهزية الثنائي دفعة كبيرة للمدرب بوستيكوغلو بعد التعامل مع أزمة الإصابات التي تسببت في غياب الحارس جوليلمو فيكاريو والمدافع كريستيان روميرو ولاعب الوسط جيمس ماديسون والمهاجم دومينيك سولانكي.وأبلغ بوستيكوغلو الصحافيين اليوم الأربعاء، "كيفن وماتيس متاحان وكلاهما تدرب مع الفريق".وقال: "سيلعب كيفن. سواء بدأ المباراة أم لا، سننظر في الأمر لأن لدينا مباراة أخرى بعد ثلاثة أيام، لقد خاض بيدرو بورو كل دقيقة من المباريات التي لعبناها خلال الأشهر الثلاثة الماضية".وأضاف، "من الرائع وجود كيفن، سوف نتخذ القرار ما إذا كان سيبدأ المباراة أم سيشارك، لكن وجوده خيار جيد".