الموصل تحتضن مهرجان نينوى السينمائي الدولي بمشاركة عالمية واسعة

2025-02-05 22:10:03 - المصدر: واع

بغداد - واع - محمد حداداحتضنت مدينة الموصل، اليوم الأربعاء ، مهرجان نينوى السينمائي الدولي بمشاركة عالمية واسعة، فيما أكد وزير الثقافة والسياحة والآثار أحمد فكاك البدراني ان مهرجان نينوى السينمائي رسالة بأن الموصل لن تموت.وقال مراسل وكالة الأنباء العراقية (واع): إنه "برعاية رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، ووزير الثقافة والسياحة والآثار أحمد فكاك البدراني، وبحضور محافظ نينوى عبد القادر الدخيل، ورئيس وأعضاء مجلس المحافظة، ومدراء وشخصيات أكاديمية، انطلقت فعاليات مهرجان نينوى السينمائي الدولي على مسرح جامعة الموصل، الذي سيستمر لمدة 3 أيام، للفترة من 5 لغاية 7 من هذا الشهر، متضمناً فعاليات سينمائية عدة، وعروضًا للأفلام المشاركة، وعروض أوبرا،وقد شهد اليوم الأول كلمات ترحيب بالضيوف، وعرض باليه، وعرض فيلم “تذكرة قتل” للمخرج ليث عسكر،وقد بلغ عدد الأفلام التي قُدِّمت للمشاركة 398 فيلمًا سينمائيًا من مختلف دول العالم، وبحضور نخبة فنية عربية وعراقية".وقال وزير الثقافة والسياحة والآثار أحمد فكاك لوكالة الأنباء العراقية (واع): "أقمنا مهرجان نينوى السينمائي الدولي ليعيد إلى ذاكرة العالم، بشكل عام، أن مدينة الموصل لا تموت، لأن جذورها غائرة في القدم، فهي مبنية على حضارات تعود إلى أكثر من 6000 سنة قبل الميلاد، الحضارة الآشورية التي تركت شواخص باقية وستبقى رغم عوادي الزمن".وأضاف، أن "الحضور هذا اليوم في هذا المكان وهذا المهرجان السينمائي الدولي الأول في نينوى شاهد على أصالة هذه المدينة، فضلًا عن اهتمام الحكومة المركزية ، واهتمام رئيس الوزراء، و وزارة الثقافة والسياحة ونقابة الفنانين بهذه المدينة، لتبقى مدينة معطاء، مدينة ثقافية من الطراز الأول".من جانبه، رحب محافظ نينوى عبد القادر الدخيل، في حديث لوكالة الأنباء العراقية (واع)، بالضيوف الذين توافدوا إلى الموصل من فنانين عراقيين وعرب وأجانب، مؤكدًا أن "هذا المهرجان جزء من الجهود لإعادة إحياء الحياة الثقافية والفنية في الموصل بعد سنوات من التحديات، لتعكس صورة جديدة للمدينة كمنصة للإبداع والحوار الثقافي العالمي".وأضاف، أن "الموصل عادت لتتنفس الحياة من جديد"، مشيرًا إلى أنها "تشهد تطورًا عمرانيًا كبيرًا، بالإضافة إلى نهضة فنية وثقافية".وأكد أن "الفنان وافق على تقديم عرض مسرحي في الموصل خلال افتتاح قاعة الربيع قريبًا".بدوره، ثمَّن مدير عام دائرة السينما والمسرح، نقيب الفنانين العراقيين جبار جودي، "دعم رئيس الوزراء للمهرجان واهتمامه بإعادة الحياة لروح الموصل من خلال الفعاليات التي قُدِّمت سابقًا، واليوم بمشاركة أكثر من 15 دولة، حيث تم تقديم 385 فيلمًا للمشاركة، وتمت فحصها من قبل لجنة متخصصة شكلتها نقابة الفنانين العراقيين".







