المجلس الوزاري للأمن الوطني العراقي يوجه بدعم غرفة العمليات للطوارئ الإشعاعية

2025-02-05 22:15:08 - المصدر: شفق نيوز

شفقنيوز/ وجّه المجلس الوزاري للأمن الوطني العراقي، مساء اليوم الأربعاء، بدعم غرفةالعمليات للطوارئ الإشعاعية والنووية، والتنسيق مع القيادة الإستراتيجيةالباكستانية في مجال التصنيع الحربي.

وقالالناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة، صباح النعمان، في بيان ورد لوكالة شفقنيوز، إن القائد العام للقوات المسلحة، رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، ترأسالاجتماع الدوري للمجلس الوزاري للأمن الوطني، وجرى خلاله بحث مجمل الأوضاعالأمنية في البلاد، وجملة من الموضوعات المطروحة على جدول الأعمال، واتخاذالقرارات والتوصيات اللازمة بشأنها.

وشهدالاجتماع الإيعاز إلى وزارة الداخلية بدعم غرفة العمليات للطوارئ الإشعاعيةوالنووية من خلال المركز الوطني لإدارة الأزمات والكوارث في الوزارة.

وفيمحور آخر، ناقش المجلس زيارة وفد من هيئة التصنيع الحربي إلى جمهورية باكستانالإسلاميّة والاطلاع على منتجات الصناعة الدفاعية التابعة للقيادة الإستراتيجيةالباكستانية.

ووجّهالمجلس بأهمية التنسيق في مجال الصناعات الفنية والدفاعية والإلكترونية، وقيامالهيئة بتقديم قائمة إلى الوزارات تشمل إمكانيات هيئة التصنيع الحربي في تصنيعالأجهزة والمعدات الإلكترونية لغرض الاستفادة منها.

كماأكد المجلس التنسيق بين هيئة التصنيع الحربي ووزارة الدفاع لغرض تسليم جميع مواقعالمخلفات الحربية إلى الهيئة.