2025-02-05 22:18:04 - المصدر: ايشان

بعد مرور نحو خمسة أشهر، على تفجير أجهزة البيجر في لبنان، تكشّفت خيوط التنفيذ، بعد حركة رئيس حكومة الكيان، بنيامين نتنياهو، وردة فعل، الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، حين وصفها بـ “العملية الرائعة”. وأفادت وسائل إعلام عبرية، بأن نتنياهو أهدى الرئيس الأميركي دونالد ترامب جهاز اتصال إلكترونيا لا سلكيا صغيرا (بيجر) لونه ذهبي. وقالت إن ذلك […]

ظهرت المقالة هدية البيجر الذهبي.. عملية الكيان السرية تتحول تكريما لترامب أولاً على ايشان.



