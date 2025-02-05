2025-02-05 22:20:01 - المصدر: واع

بغداد – واعتوقعت هيئة الأنواء الجوية والرصد الزلزالي، اليوم الأربعاء، أن تشهد البلاد نشاط بحركة الرياح تصاحبها موجات غبار كثيفة وأمطار رعدية مع انخفاض حاد بدرجات الحرارة غداً.وقالت الهيئة في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إن "المدن الغربية والوسط من البلاد وبعض مناطق الجنوب تشهد نشاط حركة الرياح تصل سرعتها الى 70 كيلو متر بالساعة".وأضافت، أنه "من المتوقع ان تشهد البلاد موجات غبار كثيفة تسبب تردي الرؤية الافقية"، مشيرة الى ان "أماكن متفرقة من الشمال تشهد غزارة للأمطار مصحوبة بالرعد على فترات ومناطق الوسط والشرق تشهد زخات أمطار خفيفة".وتوقعت الهيئة "انخفاض حادر بدرجات الحرارة عدا البصرة وميسان وذي قار، بسبب تقدم كتلة هوائية باردة".