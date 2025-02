2025-02-05 22:35:06 - المصدر: جريدة المدى

بغداد/ المدى أصدرت الهيئة العامة للأنواء الجوية والرصد الزلزالي العراقية، اليوم الأربعاء، تحذيرات جوية صادرة عن قسم التنبؤ الجوي بشأن طقس غداً الخميس. وذكرت الهيئة في بيان تلقته (المدى)، إن "هناك غزارة متوقعة للأمطار في أماكن متفرقة من مدن شمال البلاد مصحوبة بالبرق والرعد على فترات، وزخات أمطار خفيفة إلى معتدلة في مناطق من مدن […]

