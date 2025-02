ترامب يخاطب السوداني: هل أنت قادر على تحرير المختطفة "الإسرائيلية" في العراق؟

2025-02-05 22:35:06 - المصدر: جريدة المدى

متابعة/ المدى وجه مبعوث الرئيس الامريكي لشؤون الرهائن، آدم بولر، اليوم الأربعاء، رسالة من دونالد ترامب، إلى رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، حول إمكانية حكومته على تحرير المختطفة الإسرائيلية إيلزابيث تسوركوف، التي يعتقد أن فصيلاً عراقياً خطفها قبل نحو عامين في العاصمة بغداد. ووجه مبعوث ترامب، بحسب خبر نشره موقع "واي نت" الإسرائيلي، تهديدا […]

