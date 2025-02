حكومة كردستان توافق على البدء بإجراءات تصدير النفط

2025-02-05 22:35:06 - المصدر: جريدة المدى

متابعة/ المدى وافق مجلس وزراء إقليم كردستان العراق، اليوم الأربعاء، على بدء إجراءات استنئاف تصدير النفط. وذكر المجلس في بيان تلقته (المدى)، أنه"ناقش خلال جلسة اليوم، تصويت البرلمان العراقي على تعديل الأول لقانون الموازنة العراقية". وأضاف، أن"المجلس رحب بالتصويت على التعديل وأمر وزارة الموارد الطبيعية بالبقاء على اتصال مع وزارة النفط العراقية وسومو وشركات النفط […]

