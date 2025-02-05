2025-02-05 22:43:42 - المصدر: جنرال إلكتريك ڤيرنوڤا

صيانة وتحديث 46 توربينة غازية في 12 محطة كهرباء يضيف أكثر من 500 ميغاواط إلى الشبكة الوطنية خلال صيف 2025

التحديثات تعزز قدرة توليد الكهرباء بنسبة تصل إلى 6% في محطات المنصورية والقدس وذي قار

مشاريع صيانة شاملة لضمان جاهزية حوالي 3.7 غيغاواط ضمن إطار اتفاقيات الخدمات طويلة الأجل

بغداد، جمهورية العراق ( الاثنين 5 شباط / فبراير 2025): أعلنت وزارة الكهرباء العراقية وشركة جنرال إلكتريك ڤيرنوڤا عن إنجاز تحديثات واسعة في عدد من محطات توليد الكهرباء الرئيسية، مما يعزز أداء وكفاءة وحدات التوليد القائمة استعداداً لموسم الصيف، وتأتي هذه المشاريع ضمن جهود الوزارة لتحديث البنية التحتية الكهربائية وزيادة استقرار الشبكة لمواجهة الطلب المتزايد على الطاقة، بما يواكب استراتيجية العراق لتأمين المزيد من الكهرباء والتحول إلى طاقة أكثر استدامة وتقليل كثافة الانبعاثات الكربونية.

وتشمل إحدى المشروعات تحديث 46 توربين غازي في 12 محطة كهرباء، ما يسهم في إضافة ما يزيد عن 500 ميغاواط إلى الشبكة الوطنية بحلول صيف 2025. من المتوقع أن تعزز هذه التحديثات المرونة التشغيلية وترفع كفاءة التوليد بشكل ملموس. وشملت المحطات التي خضعت للتحديث كل من نينوى، الديوانية، الحلة، كربلاء، شط البصرة، النجيبية، السماوة، ذي قار، الخيرات، والحيدرية، حيث تم تحويل تشغيلها من الوقود الثقيل إلى الغاز الطبيعي، ما أسهم بإضافة 260 ميغاواط من القدرة التوليدية بالفعل، ومن المنتظر أن تسهم الصيانات والتحديثات في المحطات الأخرى بإضافة قدرة توليدية تصل إلى 250 ميغاواط إضافية بعد استكمال التحديثات قبل صيف 2025.

وفي مشروع آخر تم إنجاز تحديث "مسار الغاز الحار المتقدم" (AGP) على توربينات الغاز من فئةE 9 في محطات القدس وذي قار و القيارة وتحديث MXLII في محطة المنصورية على توربينات الغاز فئة 13E2، ومن المتوقع أن يحقق هذا التحديث زيادة في القدرة التوليدية بنسبة تصل إلى 6% لكل محطة، ما يتيح إنتاج المزيد من الطاقة باستخدام كميات الوقود نفسها.

إضافةً إلى ذلك، أكملت جنرال إلكتريك ڤيرنوڤا مشاريع صيانة شاملة متنوعة لضمان جاهزية حوالي 3.7 غيغاواط في محطات رئيسية مثل القيارة، الديوانية، الحيدرية، وبغداد الجنوبية. تأتي هذه المشاريع ضمن اتفاقيات خدمات وتحديث مدتها خمس سنوات تم الإعلان عنها مسبقاً، وتهدف ضمان جاهزية واستقرار الشبكة الوطنية على المدى البعيد.

تصريحات المسؤولين

أكد المهندس زياد علي فاضل، وزير الكهرباء العراقي، أهمية هذه المشاريع قائلاً: "تمثل هذه المشاريع المتنوعة والشاملة خطوة محورية نحو تعزيز قدرات قطاع الكهرباء في العراق، خاصة في مواسم الذروة". واضاف "إن تحسين كفاءة محطات التوليد وزيادة الإنتاج دون زيادة استهلاك الوقود يعكس التزام الوزارة بتطوير الشبكة الوطنية بالشراكة مع شركات عالمية مثل جنرال إلكتريك ڤيرنوڤا".

من جانبه، قال جوزيف أنيس، الرئيس والمدير التنفيذي لشركة جنرال إلكتريك ڤيرنوڤا لمنطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا: "نحن فخورون بدعم قطاع الكهرباء في العراق من خلال شراكتنا المستمرة مع وزارة الكهرباء. إن إنجاز هذه المشاريع وفق الجدول الزمني يسهم في تعزيز كفاءة واستدامة وحدات التوليد بما يتماشى مع رؤية الحكومة العراقية في قطاع الطاقة".

تعاون وثيق لدعم قطاع الطاقة في العراق

وخلال زيارته إلى المملكة المتحدة مؤخراً، استقبل رئيس الوزراء محمد شياع السوداني وفداً من جنرال إلكتريك ڤيرنوڤا برئاسة جوزيف أنيس، الرئيس والمدير التنفيذي لشركة جنرال إلكتريك ڤيرنوڤا لمنطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا، وتم استعراض مراحل العمل في المشاريع الاستراتيجية التي تنفذها الشركة في عموم العراق في مجال الكهرباء، بما في ذلك المحطات الثانوية في جميع المحافظات، لرفد المنظومة الكهربائية الوطنية بالطاقة، فضلاً عن أعمال الصيانة طويلة الأمد.

في وقت سابق من العام المنصرم، أعلنت جنرال إلكتريك ڤيرنوڤا عن تشغيل ست محطات تحويل كهرباء بقدرة 132 كيلوفولت قبل الموعد المحدد، كان آخرها محطة تحويل مركز الرصافة بتاريخ 18 نوفمبر 2024، وذلك قبل الموعد المحدد بأكثر من شهرين.

وخلال أبريل/نيسان 2024، وقعت الحكومة العراقية وجنرال إلكتريك ڤيرنوڤا مذكرات تفاهم برعاية رئيس الوزراء محمد شياع السوداني في واشنطن على هامش زيارته إلى الولايات المتحدة الأميركية، بحضور نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون الطاقة ووزير النفط حيان عبد الغني، والرئيس التنفيذي للشؤون الحكومية والاستدامة في جنرال إلكتريك ڤيرنوڤا، روجر مارتيلا.

أسهمت جنرال إلكتريك ڤيرنوڤا بشكل كبير في دعم قطاع الكهرباء في العراق على مدى العقد الماضي، حيث أضافت 19 غيغاواط إلى الشبكة الوطنية، وبنت وشغلت 30 محطة تحويل كهرباء، كما ساهمت في مشروع ربط شبكة الكهرباء العراقية مع المملكة الأردنية الهاشمية. إلى جانب ذلك، سهلت الشركة حصول العراق على تمويلات تتجاوز ثلاثة مليارات دولار لدعم مشاريع الطاقة، واستمرت في الاستثمار بتدريب القوى العاملة العراقية وتطوير الكوادر المحلية.