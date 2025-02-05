انقطاع خط "ميرساد" للكهرباء يضاعف معاناة سكان ديالى ويزيد من ساعات انقطاع التيار

2025-02-05 22:50:06 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - ديالى

شهدت محافظة ديالى، اليوم الأربعاء (5 شباط 2025)، انقطاعا مفاجئا في خط "ميرساد" الناقل للكهرباء المستوردة من إيران، وهو ما يهدد بزيادة كبيرة في ساعات قطع التيار الكهربائي في معظم مناطق المحافظة.

وقال مصدر مطلع لـ"بغداد اليوم"، إن خط "ميرساد" الذي يوفر أكثر من 300 ميغاواط من الكهرباء المستوردة، قد توقف فجأة، دون توضيح الأسباب الدقيقة لهذا الانقطاع". وأوضح المصدر أن "انقطاع هذا الخط الحيوي سيؤدي إلى تأثيرات كبيرة على استقرار الكهرباء في العديد من المدن والقري التي تعتمد على هذه الإمدادات"، مشيرا إلى أن المناطق المتضررة قد تشهد زيادة ملحوظة في فترات الانقطاع".

وأضاف، أن "عواصف ترابية شديدة شهدتها المنطقة مؤخرا قد تكون السبب في الأعطال الفنية أو سقوط الأبراج الناقلة على طول مسار الخط القادم من إيران، ولكن لم يتم تحديد الأسباب الفعلية بعد.

ويعد خط “ميرساد” من أهم مصادر الطاقة في ديالى، حيث يصل قدرته في ذروة التشغيل إلى أكثر من 350 ميغاواط، وبالتالي فإن استمرار الانقطاع سيزيد من معاناة المواطنين ويضاعف الأعباء على شبكة الكهرباء المحلية. وتواجه هذه الشبكة تحديات عدة، من بينها الظروف الجوية القاسية مثل العواصف الترابية، فضلا عن الأعطال الفنية أو المشاكل في الجانب الإيراني من الخط.