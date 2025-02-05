رئيس الوزراء العراقي يبحث مع المبعوث الخاص للرئيس الروسي جهود دعم الاستقرار بالمنطقة

2025-02-05 23:00:05 - المصدر: كونا

بغداد - 5 - 2 (كونا) -- بحث رئيس الوزراء العراقي محمد السوداني مع المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ميخائيل بوغدانوف اليوم الأربعاء الأوضاع الإقليمية والدولية والجهود الساعية إلى تدعيم الاستقرار في المنطقة.وذكر المكتب الإعلامي لرئاسة الوزراء العراقية في بيان أن الطرفين ناقشا كذلك آفاق التعاون المشترك والعلاقات الثنائية بين العراق وروسيا وسبل تطويرها في مختلف المجالات.وأبدى السوداني موافقته المبدئية على المشاركة في القمة العربية - الروسية التي ستستضيفها موسكو قريبا وذلك لأهميتها في تحقيق المصالح المشتركة وفقا لتعبير البيان.من جانبه أبدى بوغدانوف رغبة حكومة بلاده في تفعيل مذكرات التفاهم الثنائية استعدادا للاجتماع العاشر للجنة العراقية - الروسية المشتركة التي ستعقد قريبا والتي ستتولى مهام تنفيذ الاتفاقيات ومذكرات التفاهم بين البلدين. (النهاية) ع ح ه / م م ج