السوداني يستقبل المشهداني.. 3 ملفات على الطاولة

2025-02-05 23:05:07 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أكد رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، ورئيس مجلس النواب،محمود المشهداني، مساء اليوم الأربعاء، على أهمية تكامل عمل السلطتين التنفيذية والتشريعية،من أجل المضي في تحقيق مستهدفات البرنامج الحكومي.

وقال المكتب الإعلامي للسوداني في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن"الأخير استقبل المشهداني، وجرى استعراض الأوضاع العامة في البلاد، والملفات والقضاياالسياسية والاقتصادية والخدمية".

وبحسب البيان، فقد شهد اللقاء التأكيد المشترك على أهمية تكامل عمل السلطتينالتنفيذية والتشريعية، من أجل المضي في تحقيق مستهدفات البرنامج الحكومي، واستكمالالإصلاحات الاقتصادية، وتحقيق التنمية المستدامة، بما ينعكس إيجاباً على تلبية تطلعاتالمواطنين.

وأشاد السوداني، بإقرار مجلس النواب تعديل قانون الموازنة، بما يمكّن الحكومةمن تنفيذ برنامج عملها وفق الأولويات والضرورات التي تتطلبها الأوضاع الخدمية والمعاشيةلشعبنا، في جميع المحافظات.