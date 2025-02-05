2025-02-05 23:10:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ سلط تقرير إخباري الضوء على وجه جديد من أوجهلمعان نجم برشلونة وأيقونة منتخب إسبانيا لامين يامال، وتزايد شهرته وإنجازاته حتىخارج المستطيل الأخضر.

ونشرت شبكة "ريليفو" الإسبانية (relevo) تقريرا تطرقت خلاله إلى ما وصفتها بأنها"إمبراطورية جديدة" يستعد لامين يامال لإنشائها من أجل تزايد أرباحه الماليةوشهرته داخل الملاعب وخارجها.

وعلى الرغم من أنه لم يتعدّ الثامنة عشرة من العمر،فإن يامال يعد أحد اللاعبين الأكثر تأثيرا في كرة القدم خلال العامين الأخيرين(2024 و2025)، فبعد أن بدأ مسيرته مع الفريق الكتالوني في موسم 2023-2024، ثم قاد منتخبلاروخا لإحراز بطولة أمم أوروبا 2024، صار يامال الوجه الإعلاني الأكثر إقبالا من الشركاتالكبرى على المستوى العالمي.

وقالت ريليفو إن يامال أضحى أكثر الشخصيات الرياضيةفي الدوري الإسباني المطلوبة من قبل شركات الإعلانات والعلامات التجارية التي تريدالشراكة معه ليكون ممثلا لها.

وأضافت أن الشهرة التي اكتسبها سابقا أساطير الكرةفي الكرة الإسبانية، وفي مقدمتهم على سبيل المثال كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي ونيمار،ستنتقل إلى لامين يامال حاليا.

وتتابع ريليفو أن كثيرا من العلامات التجارية فيمختلف الأنشطة والمجالات صارت تتهافت على لامين يامال وتقدمالمقترحات، فيما اختار النجم الإسباني من أصول مغربية العلامات التجارية التي تبدوالأكثر سخاء في دفع المال وزيادة الشهرة.

وفي موسمه الثاني منذ وصوله إلى الفريق الأول الكتالوني،كانت شركة "أديداس" العالمية للتجهيزات والملابس الرياضية أولى المؤسساتالتي أرادت رعاية يامال على الرغم من أن نادي برشلونة متعاقد مع الشركة المنافسة، الأمريكية"نايكي".

ويملك يامال، وهو بعمر 18 عاما، عقودا مع عدة شركاتمثل بيتس وأوبو، ويونيسيف وباوريد وكونامي، وبالإضافة إلى ذلك، سيكون لديه أيضًا فريقفي دوري الملوك (KingsLeague) الذي أنشأه جيراردبيكيه، بدءًا من الموسم المقبل، وهي البطولة التي ستدر عليه أموالا طائلة لكونه لايزال ينشط في الاحتراف.

تقول شبكة "ريليفو": "بينما يعتقدكثيرون أن يامال لا يزال مراهقا، فإن الشركات العالمية تعتبره الوجه الإعلاني النموذج،والأكثر طلبا، إذ تهافتت عليه شركات عدة مثل TwoJeys للملابس والأحذية وعرضت عليهعقدا مغريا ليكون واجهتها الإشهارية".

وكانت شركة بيتس Beats للإلكترونيات والصوتيات واحدةمن أوائل العلامات التجارية التي راهنت عليه، عندما كانت إمكانات لامين معروفة فقطلمتابعي فئات الشبان، فيما نجحت تلك الشركة في أن تزداد شعبيتها بعد صعود أسهم يامالبشكل صاروخي.

وأشارت الشبكة الإسبانية إلى أن شركة أديداس قررتابتكار حذاء رياضي خاص بلامين يامال على غرار ما فعلته نايكي.

ورغم أن البارسا يرتدي قميص نايكي، وكان بإمكانالشركة الأمريكية الدخول في جدال قانوني، فإنها رفضت ذلك لإدراكها أنه من الصعب كسبمعركة يكون يامال عنصرا في الطرف المقابل.

وكانت نايكي قدمت حذاء يحمل الحرفين الأوليين مناسم ولقب يامال (L و Y) باللاتينية، مع رقم 304 الخاص بالحي الذي نشأفيه يامال وهو حي Rocafonda في مقاطعةكاتالونيا.

وفي مناسبات سابقة احتفلت شركة أديداس بجوائز لامينالفردية من خلال نشر لافتة كبيرة في نقطة رئيسية في برشلونة، كما وضعت الشركة لافتةأخرى في أحد المنعطفات على الطريق إلى ملعب كامب نو.

وبجانب كل تلك الشركات التجارية العملاقة، يبدويامال أيضا وجها إعلانيا مرموقا لمنظمات خيرية، إذ أصبح سفيرا ليونيسيف التي قدمت فيالصيف الماضي لقاء تاريخيا بين ليونيل ميسي عندما كان في بداياته مع البارسا ولامينعندما كان لا يزال رضيعا، وكانت تلك الصورة مذهلة بالفعل كأنها سبقت الزمن وتنبأت بمايحصل في الحاضر.