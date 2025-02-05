الخطوط الجوية تنجح في نقل أكثر من 283 ألف مسافر خلال الشهر الماضي

2025-02-05 23:15:02 - المصدر: واع

بغداد – واعأعلنت إدارة الخطوط الجوية العراقية، نجاح الشركة في نقل أكثر من 283 ألف مسافر خلال الشهر الماضي.وذكرت ادارة الشركة في بيان لوزارة النقل تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، ، أنه طتم تسجيل أرقام قياسية جديدة في أعداد الرحلات والمسافرين ، حيث تم نقل 283,419 مسافر على متن طائراتها إلى مختلف الوجهات المحلية والدولية خلال شهر كانون الثاني ،في حين بلغ عدد الرحلات 1,658 رحلة مباشرة وهو ما يعكس استمرار الإقبال المتزايد على خدماتها التي يتم تحسينها بشكل متواصل" .وقال مدير عام الخطوط الجوية العراقية مناف عبد المنعم عاجل، بحسب البيان، أن "هذه النسب المتزايدة في عدد الرحلات والمسافرين يعود الى التوجيهات المستمرة من قبل وزير النقل رزاق محيبس السعداوي ومتابعته المباشرة لتنفيذ الخطة التشغيلية لعام 2025 وقد أسهم ذلك في تحسين أداء الناقل الوطني وتعزيز دوره في تطوير قطاع النقل الجوي العراقي بإعتباره جسراً حيوياً يربط العراق بالوجهات الإقليمية والعالمية".وأضاف إلى أن "الخطوط الجوية العراقية بدأت عام 2025 بخطة تشغيلية طموحة ، تهدف إلى الارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمسافرين إلى جانب توسيع شبكة الوجهات لتلبية الطلب المتزايد ، وتحسين تجربة السفر على متن أسطولها الجوي بما يعزز من مكانة الخطوط الجوية العراقية كشركة رائدة في قطاع الطيران بالمنطقة ويدعم رؤية العراق التنموية في هذا المجال".