زيادة المخزونات الأميركية من النفط الخام والبنزين الأسبوع الماضي

2025-02-05 23:15:12 - المصدر: الاقتصاد نيوز

كشفت إدارة معلومات الطاقة في الولايات المتحدة، في بيانات صادرة عنها يوم الأربعاء الخامس من شباط، عن زيادة المخزونات الأميركية من النفط الخام والبنزين خلال الأسبوع الماضي المنتهي بنهاية كانون الثاني، بينما انخفضت المخزونات من نواتج التقطير. وزادت مخزونات الولايات المتحدة من النفط الخام 8.7 مليون برميل إلى 423.8 مليون خلال الأسبوع الماضي، وفقاً لبيانات الإدارة، وهو ما جاء أعلى بشكل ملحوظ من زيادة متوقعة من المحللين بمليوني برميل بحسب استطلاع أجرته وكالة رويترز. وذكرت إدارة معلومات الطاقة الأميركية أن مخزونات النفط الخام في مركز التسليم بكاشينغ بولاية أوكلاهوما انخفضت 34 ألف برميل خلال الأسبوع المنتهي في 31 يناير. بينما زاد استهلاك الخام بمصافي التكرير 160 ألف برميل يومياً بنفس الأسبوع. وارتفعت معدلات تشغيل المصافي بنسبة 1 خلال الأسبوع الماضي، بحسب وكالة رويترز. وبحسب بيانات الإدارة، زادت المخزونات الأميركية من البنزين 2.2 مليون برميل خلال الأسبوع الماضي إلى 251.1 مليون برميل، مقابل توقعات بارتفاعها 500 ألف برميل فقط. وأشارت البيانات إلى تراجع مخزونات نواتج التقطير، التي تشمل الديزل وزيت التدفئة، 5.5 مليون برميل خلال الأسبوع المنتهي في 31 كانون الثاني إلى 118.5 مليون برميل وهو ما جاء أعلى من التوقعات بهبوطها 1.5 مليون برميل. وانخفض صافي واردات الولايات المتحدة من النفط الخام خلال الأسبوع الماضي 178 ألف برميل يومياً. ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام