طقس من نوع مختلف يشطر العراق إلى قسمين

2025-02-05 23:20:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ كشف الراصد الجوي علي الجابر الزيادي، مساء الأربعاء، عن خليط جوي يضرب مناطق العراق، ابتداءً من الليلة، تتمثل بموجة غبار في مناطق غربي وجنوبي البلاد، وأمطار في الشمال والوسط.

وقال الزيادي، لوكالة شفق نيوز، إن "التوقعات تشير إلى تشكل عاصفة ترابية قادمة من شرق الأردن، تبدأ تدريجياً قبل ظهر يوم غد الخميس تجتاح الأقسام الغربية والجنوب الغربي وقد تؤدي إلى انعدام الرؤيه الأفقية بضع مئات الأمتار بسبب غبار كثيف خاصة مدن الفرات الأوسط والمثنى والنجف وكربلاء والنخيب وغرب ذي قار وتتحرك أيضا المدن الوسطى، ونحذر أصحاب مرض الربو".

وأوضح الزيادي، أن "هذه العاصفة تعتبر الأقوى منذ سنوات في مثل هذا الوقت من السنة، حيث يطرأ انخفاض بمقدار خمس درجات بمعدلات الحرارة وتشتد الكتلة الباردة الجمعة في أغلب محافظات البلاد وتستمر أيام".

وبخصوص الأمطار، أوضح الزيادي أن "منخفضاً ممطراً يبدأ الليلة ويتوسع صباح يوم غد الخميس مؤدياً تساقط أمطار مختلفة الشدة تغزر في أغلب المدن الشمالية وديالى، وشرق صلاح الدين، فيما باقي المدن الوسطى والفرات الأوسط بين متوسطة إلى خفيفة أحياناً وتضعف الأمطار في المدن الجنوبية".

ولفت الزيادي، إلى أن "المنخفض المطري سيتوقف فجر الجمعة، ثم يعقبه منخفض ممطر سريع الحركة يوم السبت المقبل، خاصة شمالي ووسط البلاد مسبباً أمطاراً متفاوتة الشدة"، مبشراً أن "الأمطار ستعود يوم 11 شباط الجاري، في مناطق مختلفة جنوبي وشمال البلاد تعقبها حالة ماطرة مجدداً منتصف الشهر".