وزير الخارجية يزور المغرب لعقد اتفاقيات تعاونية

2025-02-06 00:05:04 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

كشف مصدر مطلع، اليوم الأربعاء، (5 شباط 2025)، عن زيارة لوزير الخارجية فؤاد حسين الى المغرب.

وذكر المصدر، لـ"بغداد اليوم"، ان "وزير الخارجية، سيزور المغرب لعقد اتفاقيات تعاونية".

وكان وزير الخارجية فؤاد حسين، قد التقى نظيره المغربي في 16 ايار 2024، ناصر بو ريطة، على هامش اجتماعات مجلس وزراء الخارجية العرب للقمة العربية الـ(33) التي عقدت في البحرين العام الماضي.

وأكد الوزيران "على ضرورة عقد اللجنة المشتركة العراقية المغربية اضافة الى عقد منتدى لرجال الاعمال العراقيين والمغاربة، كما جرى مناقشة تجربة المملكة المغربية في مجال الطاقة المتجددة وطرق الاستفادة منها".

واتفق الجانبان آنذاك على "التعاون في المجال المصرفي بين القطاعين العراقي والمغربي وبما يصب في مصلحة اقتصاد البلدين ، والعمل على تسهيل منح سمات الدخول للعراقيين من قبل الجانب المغربي".



