اتفاق الرواتب بين بغداد وأربيل: الحل يتطلب التزام الطرفين!

أربيل / سوزان طاهربعد مفاوضات امتدت لأشهر، أعلنت وزارة المالية في حكومة إقليم كردستان، أخيراً، عن التوصل إلى اتفاق نهائي مع الحكومة الاتحادية لحسم ملف رواتب موظفي الإقليم.وأنهى العراق أزمةً خانقة بين الحكومة الاتحادية وحكومة كردستان، بعد تعديل قانون الموازنة وصرف رواتب موظفي الإقليم، بالتزامن مع استئناف تصدير النفط إلى تركيا.وقال كل من رئيس الحكومة […]

