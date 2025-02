2025-02-06 00:10:06 - المصدر: جريدة المدى

 علاء المفرجي أهدى له والده كاميرا سينمائية، صنع بها فيلماً مدّته دقيقتان، ما جعله شغوفاً بهذا الفن، قبل أنْ يُنجز أوّل فيلم سينمائي له، الوثائقي الذي قدّمه أثناء إقامته في لندن: "طالب عراقي في لندن"، لتكرّ المسبحة بدءاً من منتصف خمسينيات القرن الـ20، مع نحو 20 فيلماً. أطلق سينمائيو العراق عليه لقب "عرّاب السينما […]

