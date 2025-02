2025-02-06 00:10:06 - المصدر: جريدة المدى

 متابعة / المدى عرضت الفرقة الوطنية للتمثيل في دائرة السينما والمسرح مسرحية U92 على خشبة مسرح الرشيد. تناولت المسرحية قضية عالمية هي التلوث البيئي والمتغيرات المناخية والغازات الدفيئة التي باتت تهدد كل أشكال الحياة على كوكب الأرض، حيث تركز المسرحية على الحروب والالغام والأسلحة النووية والبيولوجية وما تخلفه من دمار على كوكب الأرض. اعتمد […]

The post مسرحية "U92" تناقش التلوث البيئي على خشبة الرشيد appeared first on جريدة المدى.