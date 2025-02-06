وزير الخارجية يصل إلى المغرب

2025-02-06 00:15:01 - المصدر: واع

بغداد – واعوصل نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية، فؤاد حسين، إلى المملكة المغربية في زيارة رسمية.وذكر بيان لوزارة الخارجية تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، أن "نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية، فؤاد حسين، وصل اليوم الأربعاء إلى المملكة المغربية الشقيقة، تلبية لدعوة رسمية من نظيره المغربي، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة"، مبيناً أن "هذه الزيارة تأتي في إطار تعزيز العلاقات الثنائية بين العراق والمغرب، وتبادل الرؤى حول القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك".وأضاف، أنه "خلال الزيارة، من المقرر أن يلتقي الوزير بعدد من المسؤولين المغاربة، حيث ستناقش الجلسات سبل تعزيز التعاون بين البلدين في المجالات السياسية، والاقتصادية، والثقافية، بالإضافة إلى تعزيز التنسيق في القضايا الإقليمية والدولية، بما في ذلك الجهود المشتركة لتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة."وأكد فؤاد حسين، في تصريح صحفي عقب وصوله، على "عمق العلاقات التاريخية التي تربط العراق بالمغرب، معرباً عن تطلعه إلى تعزيز هذه العلاقات في مختلف المجالات".وأشاد بالدور "الذي تلعبه المملكة المغربية في تعزيز التعاون العربي والإفريقي، مؤكداً على أهمية التنسيق بين البلدين لمواجهة التحديات المشتركة".