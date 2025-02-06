الرئيسية
سياسة
أمن
اقتصاد
رياضة
مقالات
منوعات
🔍
عربي
كردي
إنكليزي
اخبار العراق الان
بغداد
نينوى
البصرة
اربيل
الأنبار
كربلاء
صلاح الدين
كركوك
ديالى
ميسان
واسط
الديوانية
السليمانية
دهوك
ذي قار
النجف
المثنى
بابل
حلبجة
الرئيسية
›
جريدة الزمان
›
اخبار العراق السياسية
› العدد 8108 202526
العدد 8108 202526
العدد 8108 202526
نسخ الرابط
2025-02-06 00:15:06 - المصدر: جريدة الزمان
واصل المتابعة على جريدة الزمان
موضوعات ذات صلة
القضاء يطيح بالأمر الولائي ويؤكد سريان العفو في أعقاب تصعيد شعبي
السوداني يتلقى دعوة للمشاركة بقمة الناتو في بروكسل
وزير الخارجية يصل إلى المغرب
مسرحية "U92" تناقش التلوث البيئي على خشبة الرشيد
كلاكيت: في رحيل محمد شكري جميل
اتفاق الرواتب بين بغداد وأربيل: الحل يتطلب التزام الطرفين!
وزير الخارجية يزور المغرب لعقد اتفاقيات تعاونية
وزير الخارجية يصل المغرب