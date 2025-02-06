2025-02-06 01:05:04 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

وصل نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية فؤاد حسين، مساء يوم الأربعاء (5 شباط 2025)، إلى المغرب تلبية لدعوة رسمية.

وقال بيان للخارجية، تلقته "بغداد اليوم"، إن "حسين وصل الى المملكة المغربية الشقيقة، تلبية لدعوة رسمية من نظيره المغربي، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة والتي من المقرر أن يلتقي خلالها بعدد من المسؤولين المغاربة، لمناقشة سبل تعزيز التعاون بين البلدين في المجالات السياسية، والاقتصادية، والثقافية، بالإضافة إلى تعزيز التنسيق في القضايا الإقليمية والدولية، بما في ذلك الجهود المشتركة لتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة".

وأضاف إن "هذه الزيارة تأتي في إطار تعزيز العلاقات الثنائية بين العراق والمغرب، وتبادل الرؤى حول القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك".

وأكد فؤاد حسين، بحسب البيان، على "عمق العلاقات التاريخية التي تربط العراق بالمغرب، معرباً عن تطلعه إلى تعزيز هذه العلاقات في مختلف المجالات. كما أشاد بالدور الذي تلعبه المملكة المغربية في تعزيز التعاون العربي والإفريقي، مؤكداً على أهمية التنسيق بين البلدين لمواجهة التحديات المشتركة".