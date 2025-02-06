2025-02-06 01:15:07 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ ألقت مديرية شرطة أربيل الخميس القبض على متهم عربي سوري الجنسية يدعى (م، ب، ذ) بتهمة قتل امرأة عربية عراقية الجنسية تدعى (أ، س، م).

وذكر اعلام شرطة أربيل في بيان، أن الجريمة وقت بعد ان دخل المتهم في مشادة كلامية مع القتيلة اثر مشكلة بينهما في ساعة متأخرة من الليل وعلى إثر ذلك أقدم المتهم على خنقها داخل غرفة ثم سرقة أموالها ومصوغاتها الذهبية، ولم يكتف المتهم بذلك بل اقدم المتهم على رمي جثتها بمكان بعيد وثم قام بحرق الجثة في محاولة للافلات من الجريمة.

وأضاف: "لكن بعد إبلاغ الشرطة بالحادثة، تم التعرف على المشتبه به والقاء القبض عليه خلال ساعات، واعترف بجريمته وتم فتح محضر تحقيق معه وإحالته الى القضاء بموجب المادة 406 من قانون العقوبات العراقي النافذ".

وسبق أن أفاد مصدر أمني، وكالة شفق نيوز بمقتل فتاة خنقا في أربيل، على يد مواطن سوري الجنسية، ومن ثم أحرق جثتها.

وقال المصدر إن الحادث وقع في وقت متأخر من ليلة أمس، قرب القرية اللبنانية حيث أقدم شاب من الجنسية السورية على قتل فتاة من أهالي بغداد خنقا.