السيد الحكيم يؤكد لظريف ضرورة إعادة إعمار فلسطين ولبنان

2025-02-06 01:20:02 - المصدر: واع

بغداد – واعأكد رئيس تيار الحكمة الوطني السيد عمار الحكيم، خلال لقائه معاونَ الرئيس الإيراني للشؤون الاستراتيجية، وزيرَ الخارجية الإيرانية الأسبق محمد جواد ظريف، ضرورة إعادة إعمار المدن المتضررة من الحرب في فلسطين ولبنان.وقال السيد الحكيم في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، "استقبلنا معاونَ الرئيس الإيراني للشؤون الاستراتيجية، وزيرَ الخارجية الإيرانية الأسبق محمد جواد ظريف، والوفدَ المرافقَ له، وتداولنا في تطورات المشهد السياسي في المنطقة، فضلاً عن العلاقات الثنائية بين بغداد وطهران. "وأشار إلى "أهميةَ أن تضطلع دولُ المنطقة بصياغة الحلول للتوترات التي تشهدها، ودعونا الدولَ الفاعلةَ للمساهمة في ذلك"، مؤكدا "أهميةَ أن يحظى الشعبُ السوري بفرصٍ عادلةٍ في التعبير عن إرادته وتكوينه الديمغرافي وكتابة دستوره. "ولفت إلى إن "العراقَ حقق منجزاتٍ مهمةً على المستويات السياسية والأمنية والاجتماعية و الاقتصادية"، مشددا على "ضرورة حفظ هذه المنجزات، لاسيما الاستقرارَ، لما له من دورٍ في استقرار المنطقة".وشدد على "إعادة إعمار المدن المتضررة من الحرب في فلسطين ولبنان"، لافتا الى أن "استقرارَ الشرق الأوسط مرهونٌ باستقرار جميع بلدانه واحترام خصوصياتها ومساحات تأثيرها".