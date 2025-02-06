ريال مدريد يتغلب على ليجانيس ويبلغ نصف نهائي كأس الملك

2025-02-06 01:20:03 - المصدر: واع

متابعة - واعتأهل ريال مدريد إلى دور نصف كأس ملك إسبانيا، بعدما فاز على نظيره ليجانيس بنتيجة 3/2 في لقاء مثير ضمن منافسات دور الـ8.وواجه ريال مدريد خصمه ليجانيس على ملعب "بوتاركي البلدي"، في إطار منافسات كأس ملك إسبانيا.أحرز لوكا مودريتش الهدف الأول لـ ريال مدريد عند الدقيقة 15، بعدنما تلقى تمريرة حاسمة من رودريجو.وأضاف إندريك ثاني أهداف ريال مدريد في المباراة بحلول الدقيقة 25، مستغلاً دربكة في دفاعات الخصم بعد عمل جماعي رائع بين لاعبو الفريق الملكي على حدود منطقة الجزاء.وتمكن خوان كروز من تقليص نتيجة المباراة بتسجيله للهدف الأول من علامة الجزاء لصالح ليجانيس بالدقيقة 39.في الشوط الثاني ومع الدقائق الأولى، منع سوريانو مرمى ليجانيس من تلقي هدف ثالث، بعد أن أنقذ هدفًا محققًا عن طريق فينيسيوس جونيور.ونجح خوان كروز في إدراك هدف التعادل بعدما اصطدمت تسديدته بـ فيرلاند ميندي بحلول الدقيقة 58.ومنع القائم هدفين مؤكدين لـ ريال مدريد عن طريق فينيسيوس جونيور وإبراهيم دياز بمنتصف الشوط الثاني.وعند الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدل من الضائع، سجل جونزالو جارسيا الهدف الثالث لـ ريال مدريد من ضربة رأسية في شباك أصحاب الأرض.بهذه النتيجة يتأهل ريال مدريد إلى دور نصف نهائي من بطولة كأس ملك إسبانيا، في انتظار إجراء مراسم القرعة والتي من المقرر أن تقام يوم الأربعاء المقبل.