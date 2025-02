2025-02-06 01:40:07 - المصدر: جريدة المدى

بغداد/ تميم الحسن انطلقت تظاهرات في الموصل ضد إيقاف قانون العفو العام، ويتوقع سياسيون سُنّة أن الغضب سيتوسع.وفي المقابل، تجري محاولة شيعية لـ"تطويق الأزمة"، حيث دعا الإطار التنسيقي إلى اجتماع طارئ لكل القوى السياسية.ومساء أمس الثلاثاء، فجّرت المحكمة الاتحادية مفاجأة بإيقاف قوانين ما تعرف بـ"السلة الواحدة"، والتي تضم ثلاثة قوانين صُوِّت عليها الشهر الماضي: الأحوال […]

