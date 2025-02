تعديل قانون الموازنة الثلاثية.. حلول لخلافات بغداد وأربيل وإهمال لمحافظات الوسط والجنوب

2025-02-06 01:40:07 - المصدر: جريدة المدى

بغداد / محمود الجبورياثار قرار البرلمان العراق بالتصويت على تعديل قانون 2025 سجالات متضاربة في المحافظات الوسطى والجنوبية فيما رحب اقليم كردستان بالتعديل واعتبره حلا للازمات المالية والنفطية بين الحكومة الاتحادية وحكومة الاقليم.نواب محافظات الوسط والجنوب وعبر ردود افعال واراء متباينة اعتبروا تعديل الموازنة اهمال وتجاهل للمحافظات المنتجة للنفط وبخس حقوق المحافظات الجنوبية والوسطى الفقيرة […]

