منظمة دولية: أكثر من 150 ألف طفل نازح بحاجة إلى مساعدة

2025-02-06 01:40:07 - المصدر: جريدة المدى

 ترجمة / حامد أحمد ذكرت منظمة، سيف ذا تشلدرن KSC ، الإنسانية المعنية برعاية الاطفال والشباب انه مع وجود مليون شخص يعيشون حالة نزوح في العراق فان هناك من بينهم 158 ألف طفل بحاجة لدعم ومساعدة مؤكدة على ضرورة تعزيز الجانب التربوي والتعليمي لهم وتأهيل المدارس الخاصة بالنازحين التي بحاجة لإعادة ترميم وادامة حيث […]

