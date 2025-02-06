شوارع مدريد تحتفل بعيد ميلاد رونالدو الـ40

2025-02-06 08:20:02 - المصدر: واع

متابعة - واع

اعلنت صحف اسبانية ان شوارع مدريد شهدت أجواء احتفالية مميزة بمناسبة عيد ميلاد النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو الـ40.

واوضحت الصحف ان الجماهير المدريدية حرصت على التعبير عن حبها وامتنانها للاعب الذي صنع تاريخًا لا يُنسى مع ريال مدريد، حيث قدم مستويات استثنائية وساهم في تحقيق العديد من الألقاب الكبرى.

وغمرت الهتافات والصور واللافتات المليئة برسائل الحب والشكر الشوارع، في اشارة الى المكانة الخاصة التي يحتفظ بها رونالدو في قلوب عشاق النادي الملكي. ويُعد هذا الاحتفال دليلاً على أن إرث "الدون" في مدريد لا يزال حيًا بعد سنوات من رحيله عن الفريق.