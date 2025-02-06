الذهب يستقر قرب أعلى مستوياته مع تزايد الطلب

2025-02-06 08:40:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ ارتفعت أسعار الذهب قليلا يوم الخميس، لتحوم قرب مستويات قياسية مرتفعة سجلتها في الجلسة السابقة، حيث رفعت التوترات في الحرب التجارية بين الصين والولايات المتحدة الطلب على الملاذ الآمن، بينما ينتظر المستثمرون بيانات الوظائف الأمريكية للحصول على أدلة على الاتجاه المستقبلي لأسعار الفائدة.

واستقر الذهب في المعاملات الفورية عند 2870.16 دولارا للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 03:06 بتوقيت جرينتش، بعد أن سجل أعلى مستوى على الإطلاق عند 2882.16 دولارا في الجلسة السابقة.

وانخفضت العقود الآجلة للذهب في الولايات المتحدة 0.2 بالمئة إلى 2888.30 دولارا.

وقالت سوني كوماري، خبيرة استراتيجيات السلع الأساسية في بنك إيه إن زد: "يحاول المستثمرون عدم تفويت هذا الارتفاع حيث يضعون مراكزهم لأنهم سعداء بالعائدات. وهذا هو السبب وراء تسجيل الأسعار مستويات مرتفعة متتالية".

"قد يصل الذهب إلى مستوى 3000 دولار قريبا... ومع ذلك، فإن ما قد يساعد السوق على التماسك هو بعض الوضوح بشأن العلاقات التجارية أو تخفيف التوترات التجارية."

وقدمت الصين شكوى إلى منظمة التجارة العالمية ضد التعريفات الجمركية الجديدة التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترامب بنسبة 10% على الواردات الصينية وإلغائه الإعفاء من الرسوم الجمركية للطرود منخفضة القيمة، معتبرة أن هذه الإجراءات "حمائية" وتنتهك قواعد منظمة التجارة العالمية.

كما فرضت الصين رسوما جمركية على السلع الأميركية ردا على الرسوم الجمركية الأميركية، مما أدى إلى تصعيد الحرب التجارية بين البلدين.

وتركز السوق أيضا على بيانات طلبات إعانة البطالة الأسبوعية في الولايات المتحدة، والتي من المقرر صدورها في الساعة 1330 بتوقيت جرينتش، وتقرير الوظائف غير الزراعية يوم الجمعة، والذي من المتوقع أن يقدم المزيد من الرؤى حول القوة الاقتصادية بشكل عام.

ويعتبر الذهب استثمارًا آمنًا خلال الاضطرابات الاقتصادية والجيوسياسية، ولكن ارتفاع أسعار الفائدة يقلل من جاذبية الأصول غير ذات العائد.

وانخفضت الفضة في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 32.26 دولارا للأوقية، وصعد البلاتين 0.4 بالمئة إلى 983.30 دولارا، وزاد البلاديوم 0.5 بالمئة إلى 994.17 دولارا.