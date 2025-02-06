ارتفاع أسعار نفط البصرة لأكثر من 1%

2025-02-06 09:25:08 - المصدر: شفق نيوز

شفقنيوز/ ارتفعت أسعار نفط البصرة الثقيل والمتوسط لأكثر من 1%، يوم الخميس، مع صعودالخام عالمياً.

وارتفعتأسعار خام البصرة الثقيل 92 سنتاً بما يعادل 1.27% ليصل إلى 73.30 دولاراً، وكذلكالخام المتوسط صعد 92 سنتاً بما يعادل 1.22% ليصل إلى 76.55 دولاراً.

وارتفعتأسعار النفط العالمية مع قيام شركة "أرامكو" السعودية بتسعير أعلى لآسيامع زيادة الطلب من الصين والهند.

وسجلخام برنت اليوم 74.81 دولاراً بارتفاع بلغ 20 سنتاً، كما سجل خام تكساس الأمريكي71.29 دولاراً بارتفاع بلغ 26 سنتاً.