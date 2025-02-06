أبراهام يكرر رقم الشعراوي بكأس إيطاليا

2025-02-06 09:50:03 - المصدر: واع

متابعة - واع

تمكن تامي أبراهام مهاجم ميلان، من تسجيل هدف التقدم لفريقه خلال مواجهة روما، بملعب سان سيرو، لحساب منافسات ربع نهائي كأس إيطاليا.

وذكرت شبكة "أوبتا" للإحصائيات، أن أبراهام أصبح ثالث لاعب يتمكن من التسجيل بقميص روما وميلان في كأس إيطاليا، في آخر 20 موسما، وتحديدا منذ 2005-2006.

ويأتي تامي بعد كل من ماركو بورييلو وستيفان الشعراوي اللذين فعلا ذلك من قبل بقميص الفريقين.

وحقق ميلان فوزا مهما على حساب ضيفه روما بنتيجة (3-1)، في اللقاء الذي جمعهما على ملعب سان سيرو، بمنافسات ربع نهائي كأس إيطاليا.

وسجل لميلان تامي أبراهام (هدفان) بالدقائق 16 و42، وجواو فيليكس 72، فيما أحرز أرتيم دوفبيك هدف روما 54.