2025-02-06 09:55:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

أعلنت وزارة العدل، اليوم الخميس (6 شباط 2025)، عن اطلاق سراح 133 حدثاً من مراكز الإصلاح بعد استكمال محكوميتهم وبرامج التأهيل.

وذكر إعلام وزارة العدل في بيان تلقته "بغداد اليوم" أن "دائرة إصلاح الأحداث أفرجت عن 133 حدثا خلال شهر كانون الثاني 2025، توزّعوا بين 55 موقوفاً أُطلق سراحهم، و56 محكوماً أنهوا مدة محكوميتهم".

وأضاف أن "19 حدثا حصلوا على الإفراج الشرطي بعد اجتيازهم برامج التأهيل وحسن السلوك، بناءً على توصيات شعب البحث الاجتماعي ومصادقة الجهات القضائية، كما تم الإفراج عن 3 أحداث بقرار تمييزي".







