يتاجرون بالمخدرات والقطع الاثرية.. 8 متهمين بقبضة عمليات بغداد

2025-02-06 09:55:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

القت قيادة عمليات بغداد، اليوم الخميس (6 شباط 2025)، القبض على ثمانية متهمين بينهم "متاجر بالقطع الاثرية" وعصابة لترويج وتعاطي المواد المخدرة بجانبي الكرخ والرصافة.

وقالت القيادة في بيان تلقته "بغداد اليوم"، إن "تشكيلات الفرق (المشاة السابعة عشر، الأولى، الثانية، الخامسة) شرطة اتحادية بإسناد الأجهزة والوكالات الاستخبارية، تمكنت من القاء القبض على ثمانية متهمين، بينهم متاجر بالقطع الاثرية ضبط بحوزته (26 قطعة اثار) وبالجرم المشهود، وعصابة لترويج وتعاطي المواد المخدرة مكونة من ثلاثة اشخاص، والاستيلاء على عدد من الأسلحة والاعتدة غير المرخصة". مبينة ان "ذلك ضمن مناطق (حي السيدة زينب/المحمودية، مدينة الصدر، الزعفرانية، الكرادة) في جانبي الكرخ والرصافة".

وأضاف البيان، انه "تم تسليم المتهمين والمضبوطات الى الجهات المختصة لإكمال الإجراءات القانونية بحقهم".