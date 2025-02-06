النفط يقلص خسائره بعد رفع الأسعار في السعودية

2025-02-06 09:55:11 - المصدر: الاقتصاد نيوز

ارتفعت أسعار النفط في التعاملات الآسيوية المبكرة اليوم الخميس، مستقرة بعد موجة بيع في اليوم السابق بعدما رفعت شركة النفط الوطنية السعودية أسعار النفط لشهر مارس آذار بشكل حاد. وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 14 سنتا أو 0.19 بالمئة إلى 74.75 دولارا للبرميل بحلول الساعة 01:48 بتوقيت جرينتش. وزاد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 18 سنتا أو 0.25 بالمئة إلى 71.21 دولارا للبرميل. وأعلنت شركة أرامكو السعودية، أكبر مصدر للنفط في العالم، يوم الأربعاء أنها ستزيد بشكل حاد الأسعار للمشترين في آسيا للتسليم في مارس وسط ارتفاع الطلب من الصين والهند بينما تعمل العقوبات الأمريكية على تعطيل الإمدادات الروسية. ورفعت أرامكو أيضا سعر شحناتها لشهر مارس آذار في جميع المناطق الأخرى، وهو ما يشير إلى أن العقوبات الجديدة ضد روسيا بدأت تؤثر وأن السعوديين تمكنوا من الاستفادة من سوق أكثر تشددا، حسبما قال توني سيكامور، محلل السوق في آي جي. وفرضت الولايات المتحدة الشهر الماضي عقوبات جديدة صارمة على تجارة النفط الروسية، مستهدفة السفن الظلية التي يُعتقد أنها تستخدم للتهرب من الحصار التجاري. وهبطت أسعار النفط أكثر من 2 يوم أمس الأربعاء، حيث أشارت زيادة كبيرة في مخزونات الخام والبنزين في الولايات المتحدة إلى ضعف الطلب، وبينما كان المستثمرون يزنون تداعيات جولة جديدة من الرسوم الجمركية التجارية بين الولايات المتحدة والصين، بما في ذلك الرسوم على منتجات الطاقة. وحتى الآن، لم ترق الرسوم الجمركية البالغة 10 التي فرضتها الولايات المتحدة على الصين أول أمس الثلاثاء إلى مستوى التهديدات التي أطلقها الرئيس دونالد ترامب خلال حملته الانتخابية، كما اعتبرت الإجراءات الصينية الانتقامية محدودة بطبيعتها. وردت بكين بإعلان فرض رسوم جمركية على واردات النفط والغاز الطبيعي المسال والفحم من الولايات المتحدة يوم الثلاثاء، لكن مشتريات الصين من الولايات المتحدة متواضعة نسبيا، مما يحد من تأثير الإجراءات الجديدة. ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام