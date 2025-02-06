2025-02-06 10:18:04 - المصدر: ايشان

تعتزم رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز “البريميرليغ” تطبيق مجموعة من القواعد الجديدة لتقييد طريقة احتفال اللاعبين بتسجيل الأهداف أو الفوز بالمباريات. وجاءت هذه الخطوة في أعقاب الحادثة التي شهدتها مباراة أرسنال ومانشستر سيتي، حيث سخر لاعبو أرسنال من إرلينغ هالاند، نجم فريق “السماوي”. فبعد تسجيل مارتن أوديغارد الهدف الأول لفريقه، توجه غابرييل مدافع أرسنال، نحو هالاند […]

ظهرت المقالة ضوابط جديدة في الدوري الإنجليزي: “احتفالات محظورة” أولاً على ايشان.



